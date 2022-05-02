В Москве совершествуют сеть поликлиник для пациентов с сердчено-сосудистыми заболеваниями. Уже объединили более 10 медучреждений – система позволяет отправить больного туда, где он максимально быстро получит помощь. Как нейросети помогают медикам спасать жизни москвичей, – на телеканале Москва 24.