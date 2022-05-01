На ВДНХ проходят показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта ФСО России. Гости главной выставки могут увидеть мотоциклистов перед павильоном номер 53.

Демонстрация также проходит на площади Промышленности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.