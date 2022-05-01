Единый билетный центр заработал на центральной аллее ВДНХ. Теперь посетители могут в одном месте купить билеты на разные мероприятия, сообщает пресс-служба выставки.

Многие москвичи выбирают ВДНХ и для отдыха в майские праздники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.