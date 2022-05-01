На ВДНХ подготовили праздничные мероприятия к майским праздникам. Главная выставка страны подготовила экскурсии, мастер-классы, детские фестивали и спектакли. А в День весны и труда гости увидели показательные выступления всадников и мотоциклистов.

Кроме того, на выставке открылся Единый билетный центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.