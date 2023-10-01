Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Столица полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Как сообщал руководитель управления эксплуатации ПАО "МОЭК" Александр Кузнецов, проведение гидравлических испытаний – это неотъемлемая часть подготовки к следующему отопительному периоду. В этот период сети испытываются на прочность и плотность путем поднятия давления до пробного. Таким образом выявляются все возможные дефекты.

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