01 октября, 13:15Город
Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин
Столица полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Как сообщал руководитель управления эксплуатации ПАО "МОЭК" Александр Кузнецов, проведение гидравлических испытаний – это неотъемлемая часть подготовки к следующему отопительному периоду. В этот период сети испытываются на прочность и плотность путем поднятия давления до пробного. Таким образом выявляются все возможные дефекты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.