Количество велопарковок увеличится в Москве к новому весенне-летнему сезону

В Москве станет больше велопарковок, где можно будет оставлять средства индивидуальной мобильности. В новом сезоне их количество вырастет на 5–7 тысяч. Об этом рассказал замруководителя столичного Дептранса Алексей Митяев.

По его словам, город уже готовится к запуску сезона проката самокатов и велосипедов. Но для этого нужно, чтобы сошел снег. Например, в 2022 году прокат запустили в середине весны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.