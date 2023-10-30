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30 октября, 12:45

Экономика

Часть производителей шоколада в РФ уведомила о повышении цен

Часть производителей шоколада в РФ уведомила о повышении цен

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Цены на шоколад в магазинах могут вырасти. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли.

По их данным, торговые сети получил уведомление от некоторых производителей о повышении цен на их продукцию. В данный момент эти обращения находятся на рассмотрении у ретейлеров.

В организации также отметили, что широкий ассортимент и программы лояльности магазинов позволяют покупателям выбирать товар из разных ценовых категорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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