30 октября, 12:45Экономика
Часть производителей шоколада в РФ уведомила о повышении цен
Цены на шоколад в магазинах могут вырасти. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли.
По их данным, торговые сети получил уведомление от некоторых производителей о повышении цен на их продукцию. В данный момент эти обращения находятся на рассмотрении у ретейлеров.
В организации также отметили, что широкий ассортимент и программы лояльности магазинов позволяют покупателям выбирать товар из разных ценовых категорий.
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