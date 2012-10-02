Москвичи могут профинансировать строительство и ремонт дорог

Москвичи могут жертвовать деньги на строительство и ремонт дорог. С таким предложением выступила столичная мэрия.

Горожане будут финансировать укладку асфальта во дворе, благоустройство тропинок и приведение в порядок тротуаров. Для этого в правительстве разработали порядок перечисления добровольных взносов. Желающие должны заключить соглашение с департаментом экономической политики. После можно перечислить любую сумму в Дорожный фонд Москвы.

По подсчетам, ремонт одного квадратного метра будет стоить около тысячи рублей. При этом чиновники отмечают, что все планы по реконструкции должны соответствовать общей концепции развития дворов и дорожной сети столицы.