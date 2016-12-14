Что можно взять в аренду к новогодним праздникам

Перед Новым годом россияне готовы тратить больше чем обычно. Это подтверждает растущий индекс потребительских настроений. В Москве показатель за минувший месяц снизился, однако эксперты ожидают значительный подъем в ближайшие 2 недели.

В то же время жители столицы подходят к тратам с умом. Например, пользуются услугами аренды.

В Новый год арендовать можно, кажется, все, что угодно. Например, людей: Деда Мороза и Снегурочку. Но можно самим взять в аренду костюм. Новый халат для Дедушки обойдется в 24 тысячи рублей. Женские варианты стоят дешевле. Комплект одежды – от 500 рублей в сутки.

Можно взять на время и украшения. Даже елку можно взять напрокат. Берут чаще всего из питомников на дачные участки. Все подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".