Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря 2016, 22:30

Фестивали и праздники

Что можно взять в аренду к новогодним праздникам

Что можно взять в аренду к новогодним праздникам

Красная икра перед Новым годом немного подорожает

Москвичи стали меньше тратить на покупку жилья в новостройках

Перед новогодними праздниками могут подорожать некоторые продукты

Цены на билеты в российские музеи могут измениться

Эксперты предсказывают снижение цен на российские продукты

Скатерть-самобранка: во сколько обойдется новогодний стол

"Городской репортаж": высокие ценники российских дизайнеров

Рост цен на овощи и фрукты отметили 65% россиян

Как изменились цены на ж/д направления на новогодние праздники

Перед Новым годом россияне готовы тратить больше чем обычно. Это подтверждает растущий индекс потребительских настроений. В Москве показатель за минувший месяц снизился, однако эксперты ожидают значительный подъем в ближайшие 2 недели.

В то же время жители столицы подходят к тратам с умом. Например, пользуются услугами аренды.

В Новый год арендовать можно, кажется, все, что угодно. Например, людей: Деда Мороза и Снегурочку. Но можно самим взять в аренду костюм. Новый халат для Дедушки обойдется в 24 тысячи рублей. Женские варианты стоят дешевле. Комплект одежды – от 500 рублей в сутки.

Можно взять на время и украшения. Даже елку можно взять напрокат. Берут чаще всего из питомников на дачные участки. Все подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Сюжет: Готовимся к Новому году
цены подарки новости Новый год Михаил Богданов покупки Станислав Кулик фестивали и праздники
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика