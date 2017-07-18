Как избежать укуса клещей

18 июля 2017, 19:45
Клещи терроризируют жителей Москвы. За прошлую неделю три человека заразились вирусным энцефалитом. Еще у двоих диагностировали боррелиоз.
Часто боррелиоз приводит к параличу лица, когда лицо становится перекошенным, могут не закрываться глаза или рот. А также к серозному менингиту, при котором могут возникнуть нарушения речи, галлюцинации, паралич. Возбудители болезни разносятся по всему телу, поэтому могут "повредить" любые органы. Последствиями могут стать нарушение проводимости сердца, сердечная недостаточность, остеопороз, артрит, кома и даже летальный исход.
С начала года первые случаи заражения боррелиозом были зафиксированы в Москве. Один инфицированный клещ укусил человека в парке Лосиный остров, второй – на территории ТиНАО в поселке Роговское в садовом товариществе. Всего в Подмосковье заболели 13 человек.
Как избежать укуса и что делать, если все-таки обнаружили на себя клеща, смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
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