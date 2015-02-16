"Мегаполис сегодня": Как реконструируют развязку Дмитровки и МКАД

На развязке Дмитровского шоссе со МКАД завершаются подземные работы. Отделку планируют закончить уже к концу месяца.

Одно из важнейших требований к тоннелю - это безопасность, поэтому возле каждого аварийного выхода появится асфальтированная площадка и подъезд для той или иной спецтехники, машин скорой помощи или пожарных, чтобы в экстренной ситуации без проблем можно было оказать помощь людям.

У-образный тоннель дополняет сложнейший участок развязки со МКАД, где уже запущены направленные съезды. В целом реконструкция Дмитровского шоссе является масштабным проектом, ее планируют завершить к осени. Подробности - в обзоре телеканала "Москва 24".