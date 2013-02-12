Более 90 нелегалов работали в теплице на территории Новой Москвы

В поселке Рогово, на присоединенной к Москве территории, сотрудники миграционного контроля задержали более 90 граждан других государств. Они несколько месяцев работали в теплице без разрешений и паспортов.

Граждане Узбекистана, Вьетнама и Таджикистана выращивали лук, тюльпаны и другие растения. Кроме того, они занимались разведением домашней птицы. В теплице они не только работали, но и жили. Общую кухню, душ и спальню организовали в специальных бытовках.

Сотрудники миграционной службы проверят всех задержанных по базе данных. Тем, кто уже нарушал правила пребывания на территории России, может быть запрещен въезд в страну сроком до трех лет. Организатору тепличного хозяйства грозит крупный штраф.