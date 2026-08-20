Опасные фезалии атаковали пляжи Западной Европы

На пляжах Западной Европы произошло аномальное нашествие опасных фезалий. Внешне они похожи на медуз, но гораздо более ядовиты. "Португальские кораблики" ужалили более 1 тысячи человек за две недели.

После массовых нападений закрыли сотни пляжей в Испании и Франции. Яд фезалий смертельно опасен для мелкой рыбы и токсичен для человека, может вызвать сильную боль, проблемы с дыханием, сердцем или аллергический шок.

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