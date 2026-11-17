Экономисты выяснили, при каком годовом пробеге личный автомобиль становится выгоднее каршеринга и такси. По оценкам экспертов, покупать собственную машину имеет смысл, если водитель проезжает более 20 тысяч километров в год.

При пробеге от 5 до 8 тысяч километров дешевле пользоваться каршерингом или такси. Примерно равными затраты становятся при пробеге от 10 до 15 тысяч километров в год.

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