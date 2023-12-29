"Мой район. Обратная связь": типовой жилой дом обновили в Ярославском районе

На северо-востоке столицы в Ярославском районе завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Палехская, 13. Дом построили в 1972 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу, подъезды, подвал объекта и поменяли внутридомовые коммуникации. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".