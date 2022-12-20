"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство территории у Салтыковского парка

В Новокосине завершено благоустройство территории, прилегающей к Салтыковскому лесопарку. От улицы Николая Старостина до Городецкой сделали комфортный пешеходный променад и велосипедные дорожки.

Специалисты построили детскую площадку и памп-трек, организовали зону с уличными тренажерами, обновили место для выгула собак. Около первого и второго корпусов школы № 2127 создали спортивный кластер. Там теперь есть крупный межшкольный стадион с футбольным полем и пространство для игры в теннис.