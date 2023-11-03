Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 00:10

Город

"Мой район. Навигатор": основную часть реставрации Донского монастыря завершили в Москве

"Мой район. Навигатор": основную часть реставрации Донского монастыря завершили в Москве

Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ в Москве

Собянин открыл павильон "Атом" на ВДНХ

Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Собянин сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: хирурги могут проводить на 25% больше операций благодаря флагманским центрам

Основная часть реставрации Донского монастыря в Москве завершена. Работы начались 10 лет назад.

Специалисты восстановили девять из 12 исторических башен, фасады и купола Нового собора, Малый собор, дом настоятеля и церковь Архангела Михаила. Всего в ансамбль монастыря входят более 30 памятников архитектуры. Ход работ осмотрели Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвыгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика