"Мой район. Навигатор": основную часть реставрации Донского монастыря завершили в Москве

Основная часть реставрации Донского монастыря в Москве завершена. Работы начались 10 лет назад.

Специалисты восстановили девять из 12 исторических башен, фасады и купола Нового собора, Малый собор, дом настоятеля и церковь Архангела Михаила. Всего в ансамбль монастыря входят более 30 памятников архитектуры. Ход работ осмотрели Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

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