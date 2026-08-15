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15 августа, 06:20

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"Новости дня": княженика появилась в магазинах и ресторанах Москвы

"Новости дня": княженика появилась в магазинах и ресторанах Москвы

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В магазинах и ресторанах Москвы появилась княженика – редкая северная ягода, вкус которой сравнивают с малиной и ананасом. Цена за килограмм достигает 55 тысяч рублей.

Высокая стоимость объясняется сразу несколькими факторами. В частности, сезон княженики очень короткий и только начинается. Кроме того, ягода растет в труднодоступных северных регионах. Помимо этого, ее собирают вручную, а транспортировка сложна из-за срока хранения, который составляет всего несколько дней. Подробнее – в программе "Новости дня".

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