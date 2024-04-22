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22 апреля, 08:55

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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Локомотив" в Люблине

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Локомотив" в Люблине

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Стадион "Локомотив" в столичном Люблине превратят в современный спортивный комплекс. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

Специалисты постелят искусственный газон. Поле создадут с подогревом, чтобы соревнования можно было проводить и зимой, и летом.

Также эксперты возведут новые трибуны с художественной подсветкой. Рядом для удобства жителей обустроят прогулочные тропинки с лавочками и зонами отдыха. На территории оборудуют раздевалки.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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