"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Локомотив" в Люблине

Стадион "Локомотив" в столичном Люблине превратят в современный спортивный комплекс. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

Специалисты постелят искусственный газон. Поле создадут с подогревом, чтобы соревнования можно было проводить и зимой, и летом.

Также эксперты возведут новые трибуны с художественной подсветкой. Рядом для удобства жителей обустроят прогулочные тропинки с лавочками и зонами отдыха. На территории оборудуют раздевалки.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".