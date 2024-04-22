22 апреля, 08:55Программы
"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Локомотив" в Люблине
Стадион "Локомотив" в столичном Люблине превратят в современный спортивный комплекс. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.
Специалисты постелят искусственный газон. Поле создадут с подогревом, чтобы соревнования можно было проводить и зимой, и летом.
Также эксперты возведут новые трибуны с художественной подсветкой. Рядом для удобства жителей обустроят прогулочные тропинки с лавочками и зонами отдыха. На территории оборудуют раздевалки.
Подробности – в программе "Мой район. Новости".