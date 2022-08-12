"Жизнь в большом городе": День строителя

За последние 10 лет Москва вышла на рекордные темпы строительства. Не помешали ни пандемия, ни санкции. Строительство и в этом году идет с опережением графика. К концу 2022 года планируют ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. 5,3 миллиона из них построили за первые шесть месяцев.

Какие новые объекты появились в мегаполисе? И что планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".