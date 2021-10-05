"Жизнь в большом городе": качество образования

100 баллов по всем предметам ЕГЭ. Показать такой результат в прошлом учебном году удалось всего трем выпускницам в России, и две из них – москвички. В целом же московские школьники вновь возглавили рейтинг самых успешных абитуриентов при поступлении в российские вузы.

В чем секрет успеха столичной системы образования? Почему учиться новому сегодня идут и те, кто за школьной партой сидел уже очень давно? И все ли при этом довольны качеством обучения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".