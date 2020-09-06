"Москва с акцентом": Греция

Иоаннис приехал из Греции в Москву по долгу службы, а остался по велению сердца. Когда он встретил Анну, яркую и волевую бизнес-леди, то понял, что надо как-то соответствовать, и приложил все усилия, чтобы ее завоевать.

Теперь они растят в Москве дочь и абсолютно счастливы вместе. Почему для греков женщина – это центр Вселенной? Чем Иоаннису так понравилась Москва? И как иностранцу найти свое счастье в столице? Об этом – в программе "Москва с акцентом".