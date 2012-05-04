"Правила движения": Парконы

"Парконы" - это десять автомобилей Ford Focus, которые собирают сведения о нарушениях в автоматическом режиме во время движения по разработанным маршрутам. Аппаратура автоматически включается и осуществляет видеозапись в зоне действия запрещающего знака по заранее занесенным в прибор GPS-координатам.

Каждый "паркон" оборудован двумя камерами: одна снимает расположение автомобилей, вторая фиксирует только номера машин. В конце рейда собранные "парконами" сведения передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, где из полученного видеоряда формируются фотоснимки с зафиксированными нарушениями. Затем обработанные данные отправляются в ГИБДД, где в автоматическом режиме оформляются постановления, содержащие фотоснимки общего плана и номера авто, GPS-координаты места незаконной остановки или парковки, а также время фиксации правонарушения. Исправить, стереть или несанкционированно расшифровать эти данные будет невозможно.