"Специальный репортаж": территория ТиНАО

10 лет назад к столице присоединили ТиНАО. Почти 500 тысяч человек в один день стали москвичами, а десятки деревень и поселений обрели столичный статус.

Специальный корреспондент Антон Дергачев съездил в бывшие районы Подмосковья и узнал, как спустя 10 лет живут там, где еще недавно были пустыри и поля, а заодно выяснил, что происходит с ценами на жилье, и какие многоэтажки больше не строят в плохую погоду.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".