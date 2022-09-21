"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов – 79 километров.

Из-за столкновения двух автомобилей в правой полосе затруднен съезд со Звенигородского шоссе на внешнюю сторону ТТК. Движение затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.