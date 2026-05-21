"Деньги 24": цены в России снизились за неделю на 0,02%

Росстат зафиксировал снижение цен в России на 0,02% за последнюю неделю. Это уже второй подобный показатель за последние три недели. Экономисты отмечают, что динамика остается минимальной, однако отражает замедление инфляции.

Эксперты связывают снижение цен с сокращением спроса и укреплением рубля. При этом инфляционные ожидания у россиян сохраняются на прежнем уровне. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанка пройдет 19 июня.

