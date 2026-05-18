"Деньги 24": укрепление рубля может замедлить рост цен на импортные товары в России

Укрепление рубля замедляет инфляцию и сдерживает рост цен на импортные товары. Как рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков, одним из главных факторов укрепления российской валюты стала высокая стоимость нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

По словам эксперта, крепкий рубль может повлиять на стоимость техники и других зарубежных товаров. Цены на телевизоры, смартфоны и другую импортную продукцию могут снизиться на несколько процентов. Также может подешеветь зарубежный отдых, поскольку стоимость туров напрямую зависит от курса валют.

