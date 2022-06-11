"Злобный ЗОЖ": русская и японская баня

Русская баня спасает от инфаркта или провоцирует сердечно-сосудистые заболевания? Правда ли, что хамам улучшает работу легких в 2,5 раза и омолаживает кожу? А японская баня растапливает жир и останавливает старение? Верить ли обещаниям маркетологов?

Подробности – в программе "Злобный ЗОЖ" с доктором Алексеем Утиным и блогером Лерой Изумруд.