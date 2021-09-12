"Злобный ЗОЖ": скейтбординг

Скейтбординг – сплошной экстрим или полезная фитнес-нагрузка? Можно ли научиться классическому балету, занимаясь боди-балетом? И правда ли, что фотоомоложение меняет клетки на генном уровне?

Подробности – в программе "Злобный ЗОЖ".

