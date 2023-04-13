"Московский патруль": полиция задержала избившего мужчину злоумышленника

В Москве задержан злоумышленник, который избил мужчину с требованием получить почти 2 миллиона рублей.

Злоумышленник назначил пострадавшему встречу, на которую пришел со своими знакомыми. Во время разговора подозреваемый надел на потерпевшего наручники, избил и потребовал передать деньги якобы за доставленные неудобства. Противоправные действия фиксировались на камеру мобильного телефона.

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