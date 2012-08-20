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Новости

Новости

20 августа 2012, 19:48

"Городовой": Кто приведет в порядок разрушенный сквер

"Городовой": Кто приведет в порядок разрушенный сквер

"12 округов": Северо-восточный административный округ

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В Москве 4 июля работали передвижные юридические консультации

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Жители Высоковольтного проезда жалуются на условия проживания

Митинг в районе Марфино

Жители Холмогорской улицы жалуются на спецтехнику

В программу "Городовой" обратилась мама двойняшек из района Бибирево. Она жалуется, что по центральной улице их района невозможно пройти и проехать с коляской. Костромская улица идет от метро "Бибирево" до Алтуфьевского шоссе. В центре улицы – сквер, в котором гуляют мамы с детьми и пожилые люди. Реконструкции этого сквера не было давно, асфальт пришел в негодность. Этим летом ремонт сквера был начат, но результат получился еще хуже: работы не завершили и бросили. Теперь по скверу разбросаны куски асфальта, некоторые бордюры сделали очень высоко - затащить коляску с двойняшками невозможно. Кто должен привести сквер в порядок? Почему работы по реконструкции не были завершены? В программе "Городовой".
Программа: Городовой
СВАО Городовой ремонт Кирилл Абакумов архив
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