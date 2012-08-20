"Городовой": Кто приведет в порядок разрушенный сквер

В программу "Городовой" обратилась мама двойняшек из района Бибирево. Она жалуется, что по центральной улице их района невозможно пройти и проехать с коляской. Костромская улица идет от метро "Бибирево" до Алтуфьевского шоссе. В центре улицы – сквер, в котором гуляют мамы с детьми и пожилые люди. Реконструкции этого сквера не было давно, асфальт пришел в негодность. Этим летом ремонт сквера был начат, но результат получился еще хуже: работы не завершили и бросили. Теперь по скверу разбросаны куски асфальта, некоторые бордюры сделали очень высоко - затащить коляску с двойняшками невозможно. Кто должен привести сквер в порядок? Почему работы по реконструкции не были завершены? В программе "Городовой".