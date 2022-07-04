"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 5 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 5 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь. Температура днем установится на отметке 29 градусов тепла.

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