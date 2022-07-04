Городские службы продолжили работу в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в столице. По словам заммэра Петра Бирюкова, 550 бригад энергетиков находятся на усиленном дежурстве. Асфальт постоянно охлаждают поливальные машины, но и это не спасает.

В данный момент температура достигла отметки 30 градусов. Второй день подряд в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Перевести дух можно в комнатах прохлады, таких в городе больше 160.

Какой температурный максимум будет 4 июля? И есть ли шанс на освежающий ливень? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.