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10 января, 16:45

Культура

"Сити": концерты, которые стоит увидеть в Москве

"Сити": концерты, которые стоит увидеть в Москве

"Сити": какие концерты стоит посетить в Москве

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Команда программы "Сити" подготовила обзор самых ожидаемых концертов в столице. Впереди дискотека 90-х с участием Шуры, Татьяны Булановой, группы "Блестящие", Маши Распутиной и многих других звезд. Прозвучат хиты нескольких десятилетий: от "Твори добро" до "Фантазера". Все артисты выступят в ретрообразах, а зрителей просят поддержать атмосферу и тоже одеться в стиле 90-х.

Любителей необычного ждет проект Гоши Куценко "Слова под музыку". Это сочетание театрального перформанса, акустической музыки, поэзии и даже стендапа. Постановка приурочена к выходу нового альбома актера.

Завершит неделю концерт Дениса Мацуева. Маэстро исполнит произведения Чайковского, Прокофьева, Шопена, а также Эдварда Грига.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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