"The City": фестиваль “Сады и люди”

Московский фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" открылся на территории ВДНХ. В 2022 году в конкурсе садов заявлены сразу две темы. Темы этого года – "Сон в летнюю ночь" и "Арифметика сада". Оценивать работу мастеров будет профессиональное жюри, которое выберет победителей в трех номинациях: "Большой сад", "Малый сад" и "Арт-объект".

Есть даже интерактивные сады. Там же организована выставка садовых растений и инструментов для садоводства. Представлены материалы и оборудование для создания питомников растений. Посетители могут поучаствовать в мастер-классах по созданию и уходу за садом.

Подробнее – в сюжете проекта The City].