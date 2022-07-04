"The City": новинки сериалов на этой неделе

14:00
"The City" составил подборку главные премьеры сериалов, который выйдут на этой неделе. Например, на Apple TV+ 8 июня выходит сериал "Черная птица".
По сюжету Джимми Кин – сын чикагского шерифа и беззаботный мажор, хорошо играющий в американский футбол. Но парню этого мало и ради легких денег он начинает торговать наркотиками, а потом его сажают на 10 лет в тюрьму. На этом жизнь можно считать перечеркнутой, но у Джимми появляется шанс выйти досрочно. Для этого нужно втереться в доверие к маньяку Ларри Холлу, выудить из него признание и выяснить, куда тот дел тела своих жертв.
Если триллеры про маньяков не интересны, то можно посмотреть легкую комедию "Мэгги". Девушка по имени Мэгги – экстрасенс. Она предсказывает будущее всем желающим. Но есть одна проблема, как только Мэгги видит в своих предсказаниях себя, они не сбываются. Не стоит ждать от сериала чего-то выдающегося. Это неплохая мыльная опера, которую можно смотреть фоном, занимаясь домашними делами.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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