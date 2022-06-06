The City: "Одна"

В прокат вышел фильм "Одна". Август 1981 года. Молодожены Владимир и Лариса летят домой из свадебного путешествия.

За полчаса до посадки в Благовещенске в них врезается бомбардировщик. Самолет разваливается на куски и падает с пятикилометровой высоты. Лариса чудом выживает и теперь ждет помощи в непроходимой тайге, а заодно пытается найти мужа. Однако искать Ларису не спешат. Военные слишком заняты вопросом о том, на кого свалить вину за катастрофу.

Фильм основан на реальных событиях. Настоящая Лариса Савицкая получила травмы позвоночника, переломы рук, ребер и потеряла почти все зубы. Но смогла самостоятельно передвигаться и в итоге дождалась спасателей. Что случилось с самолетом на самом деле, она узнала только 19 лет спустя – в 2000 году. К этому моменту она уже была рекордсменкой российской Книги рекордов Гиннесса как обладательница самой маленькой компенсации физического ущерба среди всех выживших в авиакатастрофах, ей заплатили всего 75 рублей.

Все это время Савицкая жила очень скромно и почти не давала интервью. Однако согласилась стать консультантом, сама ездила на съемки и даже участвовала в написании сценария. Подробнее – в сюжете проекта The City.