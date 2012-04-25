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25 апреля 2012, 16:07

Безопасность

"Безопасность": В Москве растет число брачных аферисток

Хотя в российском законодательстве нет такого понятия как "брачный аферист", иногда таких мошенников удается привлечь к уголовной ответственности. Но происходит это очень редко - влюбленная жертва зачастую отдает все свое имущество аферистам добровольно, чем они и пользуются - причем в последнее время, к сожалению, все активнее. Сегодняшний наш выпуск посвящен брачным аферисткам, в нем мы расскажем о том, как отличить порядочную женщину от мошенницы и не стать жертвой махинации.
Программа: Безопасность
безопасность мошенничество программы Александр Морозов
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