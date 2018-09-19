Указ о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной вступил в силу

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Указ президента Украины о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией вступил в силу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Данный указ опубликовали 19 сентября в "Урядовий кур'єр" ("Правительственном курьере"), и с этого момента началось его действие. Теперь Киеву необходимо уведомить о своем решении Москву, ООН, ОБСЕ и другие международные учреждения. Также Украина должна привести основания для расторжения соглашения. Как заявила представитель президента страны в Верховной Раде Ирина Луценко, Россию проинформируют о непродлении договора до 30 сентября.

Россия и Украина подписали договор о дружбе 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей пролонгацией документа. Данное соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года. 17 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко разорвал договор.