Акробат Яан Руз перешел из Азии в Европу по канату через Босфорский пролив

Фото: ТАСС/EPA/SEM VAN DER WAL

Эстонский акробат Яан Руз первым в истории перешел по канату из одной части света в другую: спортсмен преодолел Босфорский пролив в Стамбуле, разделяющий Азию и Европу. Об этом пишет издание Hurriyet.

Как сообщает телеканал TRT Haber, Рузу удалось преодолеть весь путь за 47 минут. Канат длиной в 1 074 метра был натянут между опор Моста мучеников. Некоторое время спортсмен нес флаг Турции в руке.

В ноябре 2020 года российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул с задержкой дыхания на глубину 113 метров, побив мировой рекорд француза Арно Жеральда.

Рекорд спортсмена был установлен в дисциплине "биласт" кубка Aida Freediving World Competition, который проходит в Египте. Погружение Молчанова заняло в общей сложности 4 минуты и 5 секунд. Сам Молчанов, комментируя свое достижение, подчеркнул, что считает его прежде всего победой над собой, а не над соперником.