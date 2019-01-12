SpaceX устроит масштабные сокращения

Компания SpaceX сократит 10% своих сотрудников, это порядка 600 человек, сообщает Los Angeles Times.
Уволенным сотрудникам предложат выплату в размере восьмимесячного оклада и другие привилегии. В частности, им помогут с поиском работы.
Как сообщили в пресс-службе компании, SpaceX должна стать более стройной организацией. Это необходимо для того, чтобы преуспеть в развитии межпланетных космических летательных аппаратов и глобального интернета, базирующегося в космосе.
SpaceX, возглавляемую Илоном Маском, основали в 2002 году. За последние три года численность персонала компании выросла почти на две тысячи – до шести тысяч человек. Одна из самых знаменитых технологий компании – семейство ракет тяжелого класса Falcon 9.
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