SpaceX устроит масштабные сокращения

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Компания SpaceX сократит 10% своих сотрудников, это порядка 600 человек, сообщает Los Angeles Times.

Уволенным сотрудникам предложат выплату в размере восьмимесячного оклада и другие привилегии. В частности, им помогут с поиском работы.

Как сообщили в пресс-службе компании, SpaceX должна стать более стройной организацией. Это необходимо для того, чтобы преуспеть в развитии межпланетных космических летательных аппаратов и глобального интернета, базирующегося в космосе.

SpaceX, возглавляемую Илоном Маском, основали в 2002 году. За последние три года численность персонала компании выросла почти на две тысячи – до шести тысяч человек. Одна из самых знаменитых технологий компании – семейство ракет тяжелого класса Falcon 9.