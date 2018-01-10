США создают новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Фото: DPA/TASS/Michael Heiman

Вашингтон собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, сообщает "Газета.ру".

Новую ядерную доктрину подготовил Пентагон. Ожидается, что ядерный заряд поможет сдержать гипотетическую агрессию России или Северной Кореи.

Боеголовки установят на модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5.

По словам бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США Джона Вулфстала, новая ядерная политика США более воинственная по сравнению с ядерной политикой при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Кроме того, по его утверждениям, обзор новой ядерной политики был подвергнут серьезной редактуре, в результате чего в финальной версии не оказалось "многих ужасных вещей".