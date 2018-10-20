Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

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Время похорон и место похорон 18-летнего Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, неизвестна. Его родители до сих пор не обращались в морг, чтобы забрать тело. Об этом сообщили в администрации Керчи.

"По дате похорон неизвестно. За его телом не обращались", – сообщил представитель местных властей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владислав Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у бабушки "похоронные" деньги. За день до трагедии внук пришел к ней в гости и забрал свои детские фото, объяснив это тем, что он хочет их оцифровать. Вечером после его ухода пенсионерка обнаружила пропажу сбережений.

Как заявил 19 октября глава администрации Керчи Сергей Бороздин, решение, где будет похоронен Владислав Росляков, должны будут принять его родственники.

17 октября Владислав Росляков устроил взрыв в Керченском политехническом колледже и открыл стрельбу по студентам. После этого юноша покончил с собой. Его тело было найдено в библиотеке колледжа.

От действий Рослякова погибли 20 человек. Еще более 60 пострадали. Многие из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Нескольких подростков направили для лечения в больницы Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Расследование занимается центральный аппарат СКР.

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