Выставка Андреяновой открывается на Ярославском вокзале

26 сентября 2012, 05:20
26 сентября в Москве откроется выставка известного дизайнера Виктории Андреяновой. Таким образом один из самых титулованных российских модельеров отметит свой юбилей (правда, сам день рождения пришелся на 22 сентября).
Место для торжества выбрано необычное - Ярославский вокзал. Дело в том, что прием по случаю дня рождения Андреяновой пройдет в рамках празднования 175-летия железных дорог России, для работников которых она разрабатывала форму.
"Виктория решила совместить эти события, чтобы лично показать своим друзьям экспонаты новой выставки, открытой на втором этаже Ярославского вокзала", - пояснили ИТАР-ТАСС в пресс-службе дизайнера.
Центральная часть экспозиции посвящена униформе персонала РЖД, ее современному облику и истории эволюции. Среди экспонатов есть и поистине уникальные, например, подлинный форменный костюм наркома путей сообщения Лазаря Кагановича. С ним соседствуют образцы современной формы, дорожные аксессуары, фрагменты коллекции для путешественников.
После открытия в течение месяца на выставку сможет попасть любой посетитель вокзала – без приглашений и билетов.
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