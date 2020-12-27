Песков назвал американские санкции против "Северного потока – 2" рейдерской атакой

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Санкции США против "Северного потока – 2" являются рейдерской атакой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака <...> А как это еще назвать?", – заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что несмотря на санкции, работа над газопроводом по-прежнему ведется. Песков отметил, что реализация проекта "Северного потока – 2" подходит к финальной стадии.

Также Песков отметил, что в целом российская экономика за пандемию просела меньше, чем в других странах. Он подчеркнул, что решения, которые принимались в РФ в коронавирусную эпоху, были оправданными. При этом, по словам Пескова, российская экономика также пострадала и весной 2021 года будет выходить из этого состояния.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что американские санкции могут осложнить реализацию "Северного потока – 2". В то же время он указал заинтересованность на завершение газопровода как со стороны России, так и со стороны партнеров из Европы.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.