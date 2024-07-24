Путин поручил оказать допподдержку пострадавшим от майских заморозков аграриям

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Владимир Путин поручил правительству России представить предложения о методах дополнительной поддержки аграриев, урожай которых пострадал во время заморозков, произошедших в мае 2024 года. Данное поручение президента содержится в перечне, который был опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, в документе указано, что кабмин дожен будет разработать меры, направленные на ускорение достижения порогового значения показателя по фруктам и ягодам. Их коливество должно соответствовать российской доктрине продовольственной безопасности.

Сделать это правительство должно будет до 15 августа текущего года.

Между тем в связи с недавней аномальной жарой фрукты и ягоды могут подорожать на 20–50%. На это также может оказать влияние экономическая обстановка, отмечали агроэксперты.

Однако независимый специалист Александр Корбут обратил внимание, что на данный момент делать какие-либо выводы и строить далекоидущие прогнозы о влиянии жаркой погоды на сельскохозяйственный сектор рано.