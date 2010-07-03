Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

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Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации. Об этом говорится на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое прошло 10 июля. Поручение должно быть выполнено до 31 декабря 2019 года. До этого времени правительство должно осуществить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет их экономической эффективности.

С учетом проводимой инвентаризации правительство должно подготовить требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации

Кроме того, глава государства поручил представить финансово-экономическое обоснование предложений по господдержке разработки Приобского нефтяного месторождения.

