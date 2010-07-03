Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации. Об этом говорится на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое прошло 10 июля. Поручение должно быть выполнено до 31 декабря 2019 года. До этого времени правительство должно осуществить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет их экономической эффективности.
С учетом проводимой инвентаризации правительство должно подготовить требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации
Кроме того, глава государства поручил представить финансово-экономическое обоснование предложений по господдержке разработки Приобского нефтяного месторождения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.