Путин заявил, что весь мир является одной семьей, но "в семье не без урода"

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал высказывание премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что мир является одной семьей. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться", – заявил глава государства.

Выступая на саммите БРИКС, российский лидер, тем не менее, отметил, что есть и те, кто стремится отделиться. Он указал на острые проблемы современности и терроризм в частности.

"В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: "В семье не без урода". К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку дня", – заявил Путин.

Президент России также высоко оценил идею Индии о привлечении внимания к цифровой медицине. Власти этой страны ранее заявили это как одну из целей на период председательства в БРИКС.

Саммит содружества, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, стартовал 17 ноября в формате видеоконференций. Страны обсудят вопросы глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста.

