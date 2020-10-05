Саммит БРИКС пройдет в формате видеоконференций

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Саммит БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, пройдет в формате видеоконференций, сообщает ТАСС.
Организаторы заявили, что переговоры запланированы на 17 ноября. Тема XII заседания – "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам Захаровой, на саммите будут представлены проекты итоговой политической декларации и заявлений глав государств по 75-летию Победы во Второй мировой войне. Кроме того, будут затронуты актуальные внешнеполитические вопросы. Внимание также уделят проблемам преодоления последствий пандемии COVID-19.
Первоначально саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21–23 июля, однако их перенесли из-за эпидемиологической ситуации в мире.
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