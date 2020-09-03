Захарова анонсировала заседание Совета министров иностранных дел ШОС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

"В центре внимания встречи под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет ход подготовки предстоящего заседания Совета глав государств – членов ШОС", – объяснила представитель ведомства.

По словам Захаровой, на саммите будут представлены проекты итоговой политической декларации и заявлений глав государств по 75-летию Победы во Второй мировой войне. Кроме того, будут затронуты актуальные внешнеполитические вопросы. Внимание также уделят проблемам преодоления последствий пандемии COVID-19.

1 сентября, выступая в МГИМО, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире существует великое множество рисков, причем все они не менее серьезны, чем мировые войны. Министр заявил, что сохраняется опасность терроризма, наркопреступности, а также распространения оружия массового поражения.

